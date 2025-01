Fonseca enfrentará Rublev em sua estreia no Australian Open

João Fonseca conquistou mais uma vitória na madrugada desta quinta-feira (9), desta vez por 2 sets a 0 contra o argentino Thiago Tirante, com parciais de 6/4 6/1 no qualifying e garantiu entrada na chave principal do Australian Open, em Melbourne.

Agora, o brasileiro, número 113º do mundo, estreará diretamente contra o tenista russo, Rublev, de 27 anos, o número nove mundo. O confronto com o russo foi definido por sorteio, porém sem data definida.



Fonseca se torna o mais jovem brasileiro a disputar a chave de simples do Aberto da Austrália e mais jovem brasileiro desde Thomaz Koch em Roland Garros em 1962 a disputar um Grand Slam. Na época, Koch tinha 17 anos. O gaúcho jogou o US Open no ano seguinte e, aos 18, fez quartas de final no Major americano.

Fonseca supera a marca de Gustavo Kuerten que jogou seu primeiro Slam aos 19 anos no Aberto da França em 1996.

O brasileiro emplaca também sua 13ª vitória seguida no circuito. Ele venceu cinco jogos no NextGen Finals onde igualou feitos de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz como mais jovens campeões do torneio com os oito melhores jovens do ano. Na sequência foi campeão do Challenger 125 de Camberra, na Austrália.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também