Franco-argelina conquista primeiro ouro de um país africano na ginástica

A franco-argelina Kaylia Nemour deu um show na apresentação na final das barras assimétricas na Arena Bercy, neste domingo (04), e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Ela é a primeira atleta africana a subir no pódio da ginástica artística em Olimpíadas.

A ginasta teve uma apresentação que a fez chorar já na saída do aparelho. Na nota, os juízes deram 15.700, uma nota ainda maior do que o 15.600 obtida pela franco-argelina nas classificatórias. Ela obteve 7.200 de dificuldade e 8.500 de execução.

Kaylia nasceu em Sainy-Benoît-la-Forêt, cidade a 280km de Paris, filha de mãe francesa e de pai imigrante argelino. Começou na ginástica aos 4 anos e, desde cedo, foi apontada como promessa francesa para os Jogos de Paris, destaque das categorias de base do país.

Em 2021, Kalyia passou por uma cirurgia nos dois joelhos para tratar uma osteocrondrite severa, uma inflamação que afeta ossos e cartilagens, provocando dores e limitações de movimentos. Em março de 2022, a ginasta recebeu autorização de seu médico para retornar ao esporte. No entanto, a equipe médica da Federação Francesa de Ginástica vetou esse retorno naquele momento e exigia que ela se juntasse à equipe nacional para treinar em Paris. Kalyia optou por continuar no seu clube, Avoine Beaumont, rompendo com os dirigentes franceses.

Em julho de 2022, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) aprovou a mudança de nacionalidade de Kaylia. A Federação Francesa, porém, não liberou a troca de país. Sem o acordo, a ginasta teve que esperar um ano para passar a defender a Argélia, seguindo as regras da FIG para mudanças de nacionalidade. Com isso, perdeu o primeiro ano na categoria adulta.

Em sua temporada de estreia, em 2023, foi vice-campeã mundial, atrás apenas da chinesa Qiu Qiyuan. Foi a primeira medalha de um país africano em Mundiais de ginástica artística.

Com apenas 16 anos, Kaylia batizou um movimento original no código de pontuação. O Nemour é um giro nas barras na posição carpada seguido de um voo por cima da barra na posição esticada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também