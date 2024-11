Ginasta sul-mato-grossense conquista título inédito no Nacional de Ginástica Rítmica

A 27º edição do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica foi disputado no último fim de semana, em Cuiabá, no Mato Grosso. E Júlia Mari foi a representante sul-mato-grossense na competição.

Aos 11 anos, ela conquistou um título inédito na competição, foi campeã da categoria Individual Geral Infantil - Nível 2.

Participaram do torneio mais de 550 atletas de várias regiões do país, reunindo as quatro melhores atletas de cada uma delas através das seletivas regionais.

Representando o Centro-Oeste, na etapa regional a atleta da Associação Sul-Mato-Grossense de Ginástica Rítmica (ASSUMAGIR) também conquistou um feito inédito para o Estado ao ser campeã em todas as provas que disputou.

Individual de Mãos Livres

Individual de Arco

Individual Geral Infantil - Nível 2.

