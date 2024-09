Hoje tem Brasil! Seleção encara o Equador pelas Eliminatórias da Copa

A Seleção Brasileira encara mais um desafio pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na noite desta sexta-feira (6), os comandados de Dorival Júnior encaram o Equador, às 21h (horário de Mato Grosso do Sul), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, buscando uma recuperação diante dos recentes resultados no torneio classificatório.

O Brasil atualmente ocupa apenas a 6ª posição da classificação com sete pontos obtidos em seis jogos, enquanto o Equador está em 5° lugar na tabela com oito pontos.

Este será o primeiro jogo da equipe sob o comando de Dorival Júnior nas Eliminatórias. Na nova era, a seleção já disputou oito jogos: quatro amistosos e quatro partidas da Copa América - competição disputada em junho nos Estados Unidos e na qual o Brasil chegou às quartas de final.

Para esta partida a tendência é que o treinador opte por uma escalação diferente da que usou nas primeiras apresentações sob seu comando. A expectativa é que o volante André, ex-Fluminense, ganhe uma oportunidade no meio, e que o trio de ataque seja formado por jogadores do Real Madrid.

Assim, a seleção deve começar a partida com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Endrick.

O Equador também terá novidades, a começar pelo seu comando. O espanhol Félix Sánchez saiu e o argentino Sebastián Beccacece assumiu a posição de técnico.

