Hoje tem Brasil x EUA na final do futebol feminino das Olimpíadas

Brenda Leitte, com ge

Brasil e Estados Unidos se enfrentam hoje (10), às 11h (de MS), pela final do futebol feminino das Olimpíadas de 2024. Na semifinal, a Seleção Brasileira derrotou a atual campeã do mundo, Espanha. Agora, buscará o lugar mais alto do pódio da competição. Globo, sportv e Globoplay transmitem a partida ao vivo.

O retrospecto dos jogos entre as seleções não é muito favorável para o Brasil. Dos 42 jogos disputados, as americanas venceram 33 vezes, o Brasil venceu quatro, e houve cinco empates. Agora, as equipes se enfrentarão em uma final olímpica, algo que não acontece desde 2008.

Essa será a terceira final entre Brasil e Estados Unidos na história do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos. Nas outras duas, em Atenas-2004 e Pequim-2008, a seleção norte-americana venceu por 2 a 1, na prorrogação, e por 1 a 0, respectivamente.

Sendo assim, o Brasil tem duas medalhas de prata no futebol feminino nas Olimpíadas. Além disso, foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2007 e 3º colocado no Mundial de 1999.

Brasil x Estados Unidos no futebol feminino das Olimpíadas 2024

Local: Parque dos Príncipes;

Data: 10/8/2024;

Horário: 11h (de MS);

Onde assistir: Globo, ge, sportv e Globoplay;

Prováveis escalações:

Brasil: Lorena, Thaís, Lauren e Tarciane; Ludmila, Duda Sampaio, Vitória Yaya e Yasmim; Gabi Portilho, Priscila e Jhennifer. Técnico: Arthur Elias

EUA: Naeher, Fox, Girma, Davidson e Dunn ; Coffey, Lavelle e Horan; Rodman, Smith e Swanson. Técnica: Emma Hayes.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também