Holanda e Inglaterra disputam a última vaga para final da Euro; veja onde assistir

Holanda e Inglaterra entram em campo nesta quarta-feira (10) em busca da última vaga para a final da Eurocopa. A partida iniciará às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

O palco do confronto será o Signal Iduna Park, na cidade de Dortmund, na Alemanha. A partida será transmitida pela Cazé TV.

Quem avançar de fase enfrentará a Espanha pelo título da Eurocopa 2024. Os espanhóis venceram a França, de virada, com o placar de 2 a 1.

A Holanda chega embalada pela classificação em cima da Turquia. Já a Inglaterra, busca a primeira vitória em tempo regulamentar neste mata-mata de Eurocopa. Os dois treinadores não terão desfalques para a semifinal.

A grande decisão será no domingo (14), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), em Berlim, capital alemã.

