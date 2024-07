Beach tennis, futevôlei: saiba como se inscrever para o 'Festival de Praia' em Sonora

Com oficinas de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e atividades de lazer, nos dias 27 e 28 de julho o Balneário do Sol, em Sonora, vai sediar o 'Festival de Praia'. O espaço também será palco da 3ª etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia adulto.

As inscrições para as disputas podem ser feitas pelos números (67) 8160-8075 (André Chita – vôlei de praia) e (67) 9263-8972 (Tony Vieira – beach tennis). As inscrições do futevôlei serão realizadas no local.

Além das oficinas gratuitas, o Festival terá uma área de lazer com pinturas faciais, brinquedos infláveis e brinquedoteca. No final da tarde de sábado (27), terá o concurso Garota e Garoto Praia – Sonora 2024.

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), organizadora do evento, também lançará o projeto de lazer “Intergeracionalidade”, que visa ofertar atividades para pessoas idosas, incluindo jogos de mesa, malha e bocha.

