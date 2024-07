Inter anuncia Roger Machado como novo técnico

Roger Machado é o novo treinador do Inter. O clube oficializou a contratação do profissional, de 49 anos, na manhã desta quinta-feira (18), com vínculo até o fim de 2025.

Na comissão de Roger, chegam ao Beira-Rio o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Roberto Ribas, e o analista de desempenho Guilherme Marques. Eles trabalharão junto ao preparador de goleiros Leonardo Martins, o auxiliar Aparecido Donizete e o auxiliar da preparação física João Goulart.

O Inter será o oitavo clube da carreira de Roger. O técnico iniciou pelo Juventude em 2014. Passou pelo Novo Hamburgo, Grêmio, em duas oportunidades, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense.

O treinador terá de superar a desconfiança de parcela dos colorados. Roger é um dos grandes jogadores da história do Grêmio, no qual empilhou taças entre os anos 1990 e o início dos anos 2000.

O novo comandante chega referendado pelo trabalho recente, após ter sido algoz do Inter duas vezes na temporada. Despachou o atual clube na semifinal do Gauchão e na 3ª fase da Copa do Brasil. Ao vencer por 2 a 1 no Beira-Rio no jogo de ida, causou a demissão de Eduardo Coudet.

Roger tenta manter o Inter vivo na Sul-Americana, em desvantagem no playoff para o Rosario Central ao perder por 1 a 0 na Argentina, e subir na tabela do Brasileirão. O nacional foi apontado como a prioridade da direção para 2024, mas os gaúchos aparecem em 13º lugar com 19 pontos, 17 atrás do líder Botafogo, mas quatro jogos a menos.

Roger será o sétimo técnico da gestão Alessandro Barcellos. Antes, o presidente teve no posto Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes e Eduardo Coudet. O mandatário ainda persegue a primeira conquista à frente do clube.

A estreia de Roger ocorrerá neste sábado (20). O Inter enfrenta o Botafogo, líder do Brasileirão, às 17h30 (de MS), no estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada.

