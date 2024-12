JD1TV: Partida de futebol na Guiné acaba com 56 mortos

Uma partida de futebol na Guiné, país na África Ocidental, acabou com 56 pessoas mortas em confronto durante o jogo.

O caso aconteceu na cidade de Nzerekore durante a final do campeonato local, disputada entre o Nzerekore e o Labe, em protestos à decisão do árbitro em relação a um pênalti.

“As manifestações de descontentamento contra as decisões do árbitro incluíram lançamentos de pedras por parte de torcedores, o que provocou tumultos fatais”, afirmou o governo em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

“Os hospitais estabeleceram um balanço provisório de 56 mortos”, completa a nota. Segundo a imprensa da Guiné, a polícia usou gás lacrimogêneo depois dos torcedores do Labe atirarem pedras no gramado e pularem para dentro do campo.

Além de ser uma final, o jogo também fazia parte de um torneio em homenagem ao presidente Mamadi Doumbouya. A polícia abriu uma investigação para saber ao certo o que causou o tumulto.

