João Fonseca bate recorde de forehand mais rápido do Australian Open 2025

João Fonseca, tenista brasileiro de 18 anos, impressionou ao derrotar o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, na estreia do Australian Open, nesta terça-feira (14). O jovem talento venceu por 3 sets a 0 e, além da vitória, bateu um recorde na competição.

Fonseca registrou o forehand - que consiste em bater na bola com a mão que segura a raquete, mantendo a mão oposta à frente do corpo - mais rápido da atual edição do torneio, atingindo a marca de 181 km/h durante um ponto no terceiro set.

O golpe, também conhecido como “direita”, foi um dos destaques da partida e surpreendeu não apenas Rublev, mas também o público e especialistas.

Com isso, Fonseca superou outros dois jovens, incluindo o espanhol Carlos Alcaraz, que havia registrado 178 km/h, e o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que alcançou 180 km/h em sua derrota para Gael Monfils.

O brasileiro também estabeleceu uma conexão com outros jogadores brasileiros, já que Thiago Wild detinha a marca de 181,8 km/h no Australian Open de 2024.

A vitória sobre Rublev garantiu a Fonseca não só a vaga na segunda fase, mas também estendeu sua sequência invicta para 14 vitórias consecutivas.

Com o resultado, o jovem brasileiro entrou de forma provisória no top-100 do ranking mundial. Seu próximo adversário será o italiano Lorenzo Sonego, ainda com data indefinida para o confronto.

