Perfil do Australian Open se derrete por Fonseca: 'Nasce uma estrela'

O tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, atraiu olhares de todo o mundo ao fazer uma exibição de gala na sua estreia em Grand Slam, o Australian Open, com direito a um 3 a 0 para cima de Andrey Rublev, atual nono colocado no ranking mundial, com parciais de 7-6, 6-3 e 7-6.

E teve mais do que isso, o próprio perfil oficial da competição, se derreteu completamente pelas jogadas, pelos pontos conquistados e principalmente pela vitória do brasileiro, dizendo que o país tem uma nova estrela no esporte.

"Nasce uma estrela", publicou o perfil do Australian Open, logo após o término da partida. Mas teve mais elogios. "O Brasil tem um novo fenômeno e seu nome é João Fonseca"

Em uma referência a uma frase emblemática do filme '007', o perfil também 'apresentou' o brasileiro ao mundo ao escrever "Meu nome é Fonseca. João Fonseca".

Em parte da sua entrevista ao canal oficial da competição, o tenista dá uma leve descontraída ao dizer que sua performance na estreia, "não foi nada mal".

João Fonseca encara agora o italiano Lorenzo Sonego, com data e horário a serem definidos.

Veja o ponto que decretou a vitória do brasileiro na primeira rodada da competição, divulgado pelo perfil do Australia Open nas redes sociais, e a resposta descontraída a repórter da competição.

