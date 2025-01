João Fonseca x Rublev será amanhã às 5h30, horário de MS

A sensação brasileira no tênis, João Fonseca, estreia no Austrália Open, na manhã desta terça-feira (14), às 5h10, horário de Mato Grosso do Sul, contra o russo Andrey Rublev, atual nono colocado no ranking mundial.

A transmissão é da ESPN e também da Disney+, atuais detentores dos direitos na televisão fechada e no streaming.

O jogo de Fonseca será o quarto na programação da quadra Margaret Court, conforme informações do GE.

Essa será a estreia do brasileiro em Grand Slam e chega empolgado após 13 vitórias em sequência e dois títulos conquistados: Next Gen ATP Finals e Challenger de Canberra.

Já Andrey Rublev é o atual número 9 do mundo. Porém, o russo vem de derrota nas oitavas de final do ATP de Hong Kong, na preparação para o Australian Open.

