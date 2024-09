Jogador Caio Paulista é acusado de agressão pela ex-mulher; atleta nega as acusações

O jogador Caio Paulista, do Palmeiras, foi acusado de agressão por Clara Monteiro, ex-mulher e mãe de um dos filhos do jogador, no último sábado (14), via Instagram. Em uma sequência de publicações, ela postou fotos de hematomas e marcas de agressão no rosto, nas pernas e nas costelas. O lateral-esquerdo negou as acusações.

No texto feito por Clara, ela não cita Caio Paulista, mas o advogado dela, Marcos Paulo Arias, diz que ela entrou na Justiça contra o lateral por agressões ao longo do relacionamento. No post de sábado, a ex-mulher dá a entender que as fotos publicadas são de outubro de 2023.

Clara não registrou boletim de ocorrência contra Caio Paulista. Segundo o representante da ex-mulher do jogador, ela não procurou a polícia por medo de retaliação do lateral.

Por sua vez, Caio Paulista se manifestou após a acusação e negou as agressões. "Venho afirmar que nunca a agredi, bem como não agredi nenhuma outra mulher, e, acima de tudo, a respeito como mãe da minha filha", disse.

O Palmeiras se reuniu com o jogador e soltou neste domingo (15) uma nota. Nela, o clube confirma a reunião com o jogador e revela que ele negou ser autor da agressão e disse não haver processo ou investigação contra ele na esfera criminal.

Veja na íntegra o texto escrito por Clara:

"Pensei em inúmeras vezes se iria realmente expor minha vida aqui, mas eu simplesmente não tive outra opção. Eu estou exausta. Já ultrapassei os meus limites. Eu cansei. Cansei de me calar, cansei de me esconder e de me sabotar por diversas vezes devido a esta situação. Hoje venho através desta carta aberta para o meu eu, sobre algo que me assombra dia e noite, e sei que vou levar comigo no decorrer dessa vida, essa cicatriz e esse trauma misturado com esse sentimento de angústia no meu interior. Mas sobre isso tudo eu preciso me manter forte nessa situação todas as manhãs e sei que sou uma mulher forte pra caramba e consegui me manter firme e de pé sozinha até aqui. Mas não estou aqui depois de tanto tempo pra deixar passar em branco, e sei que diversas mulheres passam por isso todos os dias, quero que todas as mulheres leiam e tenham certeza que por mais difícil que seja, você consegue sim sair de uma agressão psicológica, agressão física e verbal. Eu desejo forças a todas as mulheres que passam por isso e sair disso tudo é muito difícil, mas não é impossível".

