Jogos Escolares de MS iniciam na quinta e será dividido em quatro blocos; entenda

A primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2024 acontece em Campo Grande, de 6 a 24 de junho, com disputas na faixa etária de 12 a 14 anos.

A cerimônia de abertura será na próxima quinta-feira (06), às 19 horas, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Participarão da etapa 2.503 atletas, número maior que o registrado em 2023, quando a participação da mesma faixa etária foi de 1.797 estudantes, o que significa um aumento de 39,28%.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

A edição de 2024 terá um novo formato. Os Jogos serão divididos em quatro blocos, tanto no feminino quanto no masculino. Todos eles acontecerão na Capital e em sequência.

O primeiro é composto pelas modalidades atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e luta olímpica.

No segundo bloco, haverá disputas de basquetebol e futsal. No terceiro, entram em ação os estudantes-atletas do handebol e voleibol. Por último, ginástica artística, ginástica rítmica, karatê, natação e xadrez.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, destaca que os Jogos garantem uma oportunidade única de crescimento e desenvolvimento pessoal para os jovens atletas sul-mato-grossenses. “Com os Jogos conseguimos garantir a participação dos nossos atletas sul-mato-grossenses no âmbito nacional”, disse.

Os atletas participantes dos Jogos também poderão assistir a palestras e também participar de momentos de descontração no Centro de Convivência. Além disso, será realizada uma campanha do agasalho durante a competição escolar com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica da capital.

