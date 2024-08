Jogos Paralímpicos Paris 2024: Brasil está no 'Top 3' no quadro de medalhas

Aqui é o Brasil! Duas das modalidades mais vitoriosas do Brasil na história das Paralimpíadas, a natação e o atletismo lideram o quadro de medalhas do Brasil nos Jogos de Paris, com cinco e quatro pódios até aqui, respectivamente. Com isso, ocupa a terceira posição no quadro de medalhas dos Jogos.

Com as conquistas, incluindo três ouros, o atletismo se isola ainda mais como o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil na história das Paralimpíadas. Agora são 174 -51 de ouro, 70 de prata e 53 de bronze.

A natação é a segunda modalidade que mais ganhou medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas, com 130 -41 de ouro, 40 de prata e 49 de bronze.

O tênis de mesa, com o bronze da dupla Joyce Oliveira e Cátia Oliveira, completa a lista de modalidades em que o Brasil subiu ao pódio na França até o momento.

O tênis de mesa brasileiro tem agora dez medalhas na história das Paralimpíadas, sendo a quinta modalidade mais vitoriosa do país na competição.

Confira abaixo todas as medalhadas conquistadas pela delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos da França:

MEDALHAS DE OURO

Gabriel Araújo | Natação | 100 m costas — S2;

Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5.000 m -T1;

Ricardo Gomes | Atletismo | 100 m - F37;

Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m — T47;

MEDALHA DE PRATA

Phelipe Rodrigues Natação 50 m livre - 10;

MEDALHAS DE BRONZE

Gabriel Bandeira | Natação | 100 m borboleta - $14;

Talisson Glock Natação 200 m medley - SM6;

Yeltsin Jacques | Atletismo | 5.000 m - T1;

Revezamento misto 4x50 m livre (Patricia Santos, Lídia Cruz, Daniel Mendes, Talisson Glock) |

Natação - 20 pontos;

Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas - W.

Com Folha de São Paulo

