Lando Norris supera Verstappen e fica com a pole do GP da Espanha

Lando Norris faturou a pole position do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 2024, com o tempo de 1m11s383 e superou o atual campeão, Max Verstappen, da Red Bull, que larga em segundo.

Foi a segunda vez em que o piloto da McLaren conquistou a primeira colocação na classificação da F1. A terceira posição ficou com Lewis Hamilton, da Mercedes.

O GP da Espanha acontecerá amanhã (23), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul).

Na sexta-feira (21), a McLaren e a Mercedes lideraram os treinos e, neste sábado (22), a Ferrari ficou em primeiro na última prática. A RBR de Max Verstappen ficou com o destaque menor, mas melhorou o desempenho na classificação para largar em segundo. Enquanto que seu parceiro de equipe, Sergio Pérez, largará na 11º posição, por causa da punição de três posições que recebeu no Canadá.

Resultado e grid de largada:

Lando Norris (McLaren) - 1m11s383

Max Verstappen (RBR) +0s020

Lewis Hamilton (Mercedes) +0s318

George Russell (Mercedes) +0s320

Charles Leclerc (Ferrari) +0s348

Carlos Sainz (Ferrari) +0s353

Pierre Gasly (Alpine) +0s474

Esteban Ocon (Alpine) +0s742

Oscar Piastri (McLaren) - SEM TEMPO

Sergio Pérez (RBR) +0s678*

Fernando Alonso (Aston Martin) - Q2

Valtteri Bottas (Sauber) - Q2

Nico Hulkenberg (Haas) - Q2

Lance Stroll (Aston Martin) - Q2

Guanyu Zhou (Sauber) - Q2

Kevin Magnussen (Haas) - Q1

Yuki Tsunoda (RB) - Q1

Daniel Ricciardo (RB) - Q1

Alex Albon (Williams) - Q1

Logan Sargeant (Williams) - Q1

