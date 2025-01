Lewis Hamilton é oficialmente anunciado como piloto da Ferrari

A Fórmula 1 entrou em uma nova era nesta quarta-feira (1º), com a oficialização da contratação de Lewis Hamilton pela Ferrari.

A escuderia italiana publicou um vídeo nas redes sociais, dando as boas-vindas ao heptacampeão britânico, que agora é parte da história da equipe de Maranello. A publicação foi acompanhada por imagens de Hamilton e seu fiel companheiro, o cachorro Roscoe.

“Bem-vindo à família, Lewis Hamilton”, escreveu a Ferrari, marcando o início de uma nova parceria que promete mexer com os bastidores da Fórmula 1.

Em suas redes sociais, Hamilton também celebrou a mudança, compartilhando uma foto de infância onde usava um capacete vermelho, símbolo da Ferrari, enquanto competia no kart. A imagem, agora destacada como foto principal em seus perfis, reflete o desejo de longa data de pilotar para a equipe italiana. “Dirigir no vermelho” sempre foi um sonho de infância, como o próprio Hamilton comentou em seu anúncio.

A contratação de Hamilton pela Ferrari, realizada em fevereiro de 2024, surpreendeu o mundo da Fórmula 1. O piloto deixou a Mercedes após anos de sucesso para embarcar nessa nova fase de sua carreira. Fred Vasseur, chefe da Ferrari, relembrou uma conversa que teve com o jovem Hamilton em 2004, quando o piloto competia na Fórmula 3 Europeia, e já expressava seu desejo de, um dia, guiar um carro da Ferrari.

Além da realização de um sonho pessoal, a decisão de Hamilton também está ligada à busca por um novo desafio. A Ferrari vive um longo jejum de títulos: o último campeão de pilotos pela escuderia foi Kimi Räikkönen, em 2007, e o título de construtores não é conquistado desde 2008.

Na temporada de 2024, a Ferrari ficou a apenas 14 pontos da McLaren, consolidando a expectativa de que Hamilton possa ser a peça-chave para a recuperação da escuderia no topo da Fórmula 1.

Com a chegada do heptacampeão, a Ferrari visa encerrar o jejum de conquistas e retomar a liderança da Fórmula 1.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também