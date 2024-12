Mato Grosso do Sul participa da 1ª Copa Nacional de Futebol Quilombola

Mato Grosso do Sul está participando da 1ª Copa Nacional de Futebol Quilombola, competição que reúne mais de 700 atletas de 16 estados brasileiros. A equipe masculina é representada pelo Quilombo Tia Eva, enquanto o time feminino é do Quilombo Furnas de Boa Sorte.

Os jogos estão sendo realizados no Centro de Treinamento Tigres, no Rio de Janeiro. O torneio tem como objetivo dar visibilidade às comunidades tradicionais quilombolas e promover a valorização de suas culturas.

A fase de grupos começou na última quinta-feira (12). Na estreia, o Quilombo Tia Eva foi derrotado por 3 a 0 pelo Quilombo Ituquara, do Amazonas. Nesta sexta-feira (13), a equipe masculina volta a campo para enfrentar o Quilombo dos Negros, de Alagoas, às 16h (horário de Mato Grosso do Sul).

As equipes sul-mato-grossenses conquistaram vaga na etapa nacional após participarem da 1ª Copa Estadual Quilombola de Futebol Society, realizada em 14 de setembro, em Campo Grande. O torneio estadual contou com a presença de 250 atletas divididos em oito equipes.

A grande final da Copa Nacional está marcada para o próximo domingo (15), no Estádio das Laranjeiras, também no Rio de Janeiro.

Segundo a Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, o Brasil possui 3.524 comunidades quilombolas reconhecidas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também