Medalhista olímpica, Mayra Aguiar anuncia aposentadoria

A judoca Mayra Aguiar, de 33 anos, anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (26), a sua aposentadoria.

Ela que é medalhista olímpica e judoca da Sogipa, é considerada uma das maiores atletas da modalidade no Brasil.

No anuncio, feito através das redes sociais, Mayra compartilhou um vídeo onde mostra seus primeiros passos no Judô até a conquista das medalhas. "Fui até onde meu corpo permitiu e, mesmo quando ele não permitia mais, forcei ainda mais alguns anos, porque sou teimosa (rs)", brincou.

A atleta ainda contou que a modalidade moldou sua vida, e por isso será eternamente grata a ela. E também, agradeceu a todos que apoiaram a sua carreira.

Ao todo, Mayra tem três medalhas de bronze, conquistadas nos Jogos Olímpicos de Londres (2012), Rio (2016) e Tóquio (2021). Ela foi a primeira brasileira a conquistar três medalhas olímpicas individuais.

Em Mundiais de judô, ela é tricampeã (2014, 2017 e 2022), tem duas medalhas de prata (2010 e 2013) e três bronzes (2011, 2013 e 2019). Além disso, tem uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019.

