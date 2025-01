Não deu para o Corinthians: São Paulo vira e é campeão da Copinha

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 2, de virada, neste sábado (25), no Mercado Livre Arena Pacaembu, conquistando o título da 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão abriu vantagem de dois gols com Denner e Gui Negão, mas o Tricolor diminuiu na reta final do primeiro tempo com Paulinho e conseguiu a virada na etapa final com Andrade e novamente Paulinho.

São Paulo e Corinthians começaram a partida em ritmo lento e sem criar grandes chances. A situação mudou a partir dos 25 minutos, quando Nicollas acertou chute rasteiro na trave do São Paulo. O Tricolor respondeu no lance seguinte, com Ferreira, que carimbou o travessão em chute de fora da área.

O Corinthians abriu o placar aos 33 minutos: Denner recebeu dentro da área, limpou a marcação e bateu sem chances para o goleiro rival. Dez minutos depois, Gui Negão aproveitou bola espirrada e tocou por cima do goleiro para ampliar o placar para o Timão. O São Paulo descontou aos 45 minutos, em cabeceio de Paulinho após escanteio cobrado por Ferreira.

Na segunda etapa, o São Paulo não deu chances para o Corinthians e conseguiu a virada com Andrade e Paulinho, ambos gols em jogadas pelo alto. No gol de empate, o zagueiro subiu mais alto que a defesa rival, lance parecido com o gol da virada.

Pentacampeão

Agora, o Tricolor paulista igualou Fluminense e Internacional como os segundos maiores vencedores da história da competição. No entanto, a liderança segue com o Corinthians, com 11 títulos.

A conquista quebra um jejum de 5 anos do São Paulo sem títulos na Copinha. A última conquista havido sido em 2019, já que a competição não foi disputada em 2021, devido a pandemia de Covid-19.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também