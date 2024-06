No mesmo dia, Cuca deixa Athletico-PR e Diniz é demitido do Fluminense

Fernando Diniz não é mais o treinador do Fluminense. Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo neste domingo (23), que manteve o clube na lanterna do Brasileirão, e uma reunião nesta segunda-feira (24), a diretoria do Tricolor decidiu decretar o fim da passagem do técnico pelo clube carioca.

No dia 22 de maio, a diretoria havia renovado o contrato de Diniz até dezembro de 2025. Por isso, o ex-treinador vai receber do clube uma multa rescisória entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões. Diante disso, o auxiliar Marcão vai comandar o Tricolor na partida contra o Vitória, na próxima quinta-feira (27).

O Fluminense venceu apenas um dos 11 jogos que disputou no Brasileirão de 2024. Foram três empates e sete derrotas. É o pior início do clube na história dos pontos corridos.

O treinador encerra a sua segunda passagem sendo o mais longevo do Fluminense no século 21. No dia 21 de junho, ele chegou a 783 dias no cargo e superou Abel Braga, então primeiro colocado, que comandou o Tricolor de junho de 2011 a 29 de julho de 2013. Na primeira passagem de Diniz, ele ficou nas Laranjeiras de dezembro de 2018 a agosto de 2019.

Fernando Diniz retornou ao Fluminense em abril de 2022, mas viveu seu melhor momento em 2023, quando conquistou o Campeonato Carioca e o título inédito da Libertadores. Nesta temporada, também levantou a taça da Recopa Sul-Americana, com vitória sobre a LDU, do Equador.

Durante esta passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz chegou a ser eleito o melhor técnico da América do Sul pelo jornal uruguaio "La Nación", na tradicional votação de "Rei da América". E ainda, chegou a comandar simultaneamente a Seleção Brasileira neste período, mas fez apenas seis jogos, com vitórias sobre a Bolívia e o Peru, empate com a Venezuela e derrotas para o Uruguai, Colômbia e Argentina.

Cuca pediu para sair

Já no sul do país, mais especificamente no Paraná, o Athletico Paranaense também anunciou nesta segunda-feira, a saída do seu técnico, o Cuca. A informação foi publicada nas redes sociais do clube.

Em comunicado, o Athletico-PR disse que atendeu ao pedido de saída do treinador feito após o jogo de ontem, contra o Corinthians, pelo Brasileirão, que terminou empatado.

Até o clube encontrar um substituto, o auxiliar Juca Antonello será o técnico interino da equipe paranaense.

Cuca estava comandando a equipe do Athletico-PR desde março deste ano. Embora o time esteja na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, o time perdeu pontos importantes contra o Flamengo, o Botafogo e o Corinthians. Nos últimos sete jogos, a equipe só conseguiu uma vitória.

Os resultados deixaram a torcida insatisfeita, que começou a fazer cobranças à diretoria. Por conta da pressão, Cuca decidiu colocar o seu cargo à disposição.

Durante sua passagem pelo clube, o técnico conseguiu 14 vitórias, três empates e cinco derrotas. Cuca também conquistou o título do Campeonato Paranaense.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também