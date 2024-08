Novidade na Champions: Confira o resultado do sorteio da 'fase de liga' da temporada

Nesta quinta-feira (29), a Uefa sorteou os jogos da fase de liga (de liga? Já explicamos) da próxima temporada da Champions League, a 24/25, que terá uma grande mudança de formato.

A cerimônia de sorteio foi realizada em Mônaco, na França, onde foram definidos os oito adversários de cada um dos 36 participantes desta fase inicial do torneio continental.

A tabela completa de jogos será divulgada pela Uefa no próximo sábado (31), de forma que não haja conflitos com o calendário da Europa League e da Conference League.

Quando o calendário for divulgado, cada time saberá a ordem de seus jogos dentro e fora de casa na fase de liga, que servirá como qualificatório para os mata-matas.

A finalíssima, por sua vez, está marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Como funciona o novo formato da Champions League?

A maior mudança da Champions League será o fim da fase de grupos como conhecemos até a temporada 23/24, com oito grupos de quatro times.

A partir da edição 24/25, os 36 clubes vão encarar um formato de liga com cada um disputando oito partidas, metade como mandante e metade como visitante.

Haverá uma divisão dos participantes em quatro potes diferentes. Cada time enfrentará dois adversários de cada pote.

Segundo a Uefa, isso fará as equipes "se testarem contra um leque mais vasto de adversários, aumentando a probabilidade de os torcedores verem equipes de topo se enfrentarem com mais frequência e mais cedo na competição".

Cada vitória dará três pontos; cada empate, um; quem perder, não pontua. Ao final da primeira fase, os oito melhores colocados terão vaga direta nas oitavas de final. O formato de mata-mata permanecerá igual aos das edições anteriores, com partidas de ida e volta e final única em campo neutro.

Os clubes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação vão para um playoff, também com jogos de ida e volta. Do 9º ao 16º colocado enfrentarão o 17º ao 24º com a vantagem de decidir em casa.

Quem passar nos playoffs vai para as oitavas. Os demais estarão eliminados.

Novo calendário

A fase de liga da Champions será disputada entre setembro de 2024 e janeiro de 2025. Haverá uma semana de jogos "exclusiva" da competição sem ter a disputa da Europa League.

Nesta semana específica, a Champions terá confrontos às terças, quartas e quintas.

Veja abaixo o resultado do sorteio:

REAL MADRID (ESP)

Borussia Dortmund (casa)

Liverpool (fora)

Milan (casa)

Atalanta (fora)

Red Bull Salzburg (casa)

Lille (fora)

Stuttgart (casa)

Brest (fora)

MANCHESTER CITY (ING)

Inter de Milão (casa)

Paris Saint-Germain (fora)

Club Brigge (casa)

Juventus (fora)

Feyenoord (casa)

Sporting (fora)

Sparta Praga (casa)

Slovan Bratislava (fora)

BAYERN DE MUNIQUE (ALE)

Paris Saint-Germain (casa)

Barcelona (fora)

Benfica (casa)

Shakhtar Donetsk (fora)

Dínamo Zagreb (casa)

Feyenoord (fora)

Slovan Bratislava (casa)

Aston Villa (fora)

PARIS SAINT-GERMAIN (FRA)

Manchester City (casa)

Bayern de Munique (fora)

Atlético de Madrid (casa)

Arsenal (fora)

PSV Eindhoven (casa)

Red Bull Salzburg (fora)

Girona (casa)

Stuttgart (fora)

LIVERPOOL (ING)

Real Madrid (casa)

RB Leipzig (fora)

Bayer Leverkusen (casa)

Milan (fora)

Lille (casa)

PSV Eindhoven (fora)

Bologna (casa)

Girona (fora)

INTER DE MILÃO (ITA)

RB Leipzig (casa)

Manchester City (fora)

Arsenal (casa)

Bayer Leverkusen (fora)

Estrela Vermelha (casa)

Young Boys (fora)

Monaco (casa)

Sparta Praga (fora)

BORUSSIA DORTMUND (ALE)

Barcelona (casa)

Real Madrid (fora)

Shakhtar Donetsk (casa)

Club Brugge (fora)

Celtic (casa)

Dínamo Zagreb (fora)

Sturm Graz (casa)

Bologna (fora)

RB LEIPZIG (ALE)

Liverpool (casa)

Inter de Milão (fora)

Juventus (casa)

Atlético de Madrid (fora)

Sporting (casa)

Celtic (fora)

Aston Villa (casa)

Sturm Graz (fora)

BARCELONA (ESP)

Bayern de Munique (casa)

Borussia Dortmund (fora)

Atalanta (casa)

Benfica (fora)

Young Boys (casa)

Estrela Vermelha (fora)

Brest (casa)

Monaco (fora)

BAYER LEVERKUSEN (ALE)

Inter de Milão (casa)

Liverpool (fora)

Milan (casa)

Atlético de Madrid (fora)

Red Bull Salzburg (casa)

Feyenoord (fora)

Sparta Praga (casa)

Brest (fora)

ATLÉTICO DE MADRID (ESP)

RB Leipzig (casa)

Paris Saint-Germain (fora)

Bayer Leverkusen (casa)

Benfica (fora)

Lille (casa)

Red Bull Salzburg (fora)

Slovan Bratislava (casa)

Sparta Praga (fora)

ATALANTA (ITA)

Real Madrid (casa)

Barcelona (fora)

Arsenal (casa)

Shakhtar Donetsk (fora)

Celtic (casa)

Young Boys (fora)

Sturm Graz (casa)

Stuttgart (fora)

JUVENTUS (ITA)

Manchester City (casa)

RB Leipzig (fora)

Benfica (casa)

Club Brugge (fora)

PSV Eindhoven (casa)

Lille (fora)

Stuttgart (casa)

Aston Villa (fora)

BENFICA (POR)

Barcelona (casa)

Bayern de Munique (fora)

Atlético de Madrid (casa)

Juventus (fora)

Feyenoord (casa)

Estrela Vermelha (fora)

Bologna (casa)

Monaco (fora)

ARSENAL (ING)

Paris Saint-Germain (casa)

Inter de Milão (fora)

Shakhtar Donetsk (casa)

Atalanta (fora)

Dínamo Zagreb (casa)

Sporting (fora)

Monaco (casa)

Girona (fora)

CLUB BRUGGE (BEL)

Borussia Dortmund (casa)

Manchester City (fora)

Juventus (casa)

Milan (fora)

Sporting (casa)

Celtic (fora)

Aston Villa (casa)

Sturm Graz (fora)

SHAKHTAR DONETSK (UCR)

Bayern de Munique (casa)

Borussia Dortmund (fora)

Atalanta (casa)

Arsenal (fora)

Young Boys (casa)

PSV Eindhoven (fora)

Brest (casa)

Bologna (fora)

MILAN (ITA)

Liverpool (casa)

Real Madrid (fora)

Club Brugge (casa)

Bayer Leverkusen (fora)

Estrela Vermelha (casa)

Dínamo Zagreb (fora)

Girona (casa)

Slovan Bratislava (fora)

FEYENOORD (HOL)

Bayern de Munique (casa)

Manchester City (fora)

Bayer Leverkusen (casa)

Benfica (fora)

Red Bull Salzburg (casa)

Lille (fora)

Sparta Praga (casa)

Girona (fora)

SPORTING (POR)

Manchester City (casa)

RB Leipzig (fora)

Arsenal (casa)

Club Brugge (fora)

Sporting (casa)

Estrela Vermelha (fora)

Girona (casa)

Brest (fora)

PSV EINDHOVEN (HOL)

Liverpool (casa)

Paris Saint-Germain (fora)

Shakhtar Donetsk (casa)

Juventus (fora)

Sporting (casa)

Estrela Vermelha (fora)

Girona (casa)

Brest (fora)

DÍNAMO ZAGREB (CRO)

Borussia Dortmund (casa)

Bayern de Munique (fora)

Milan (casa)

Arsenal (fora)

Celtic (casa)

Red Bull Salzburg (fora)

Monaco (casa)

Slovan Bratislava (fora)

RED BULL SALZBURG (AUT)

Paris Saint-Germain (casa)

Real Madrid (fora)

Atlético de Madrid (casa)

Bayer Leverkusen (fora)

Dínamo Zagreb (casa)

Feyenoord (fora)

Brest (casa)

Sparta Praga (fora)

LILLE (FRA)

Real Madrid (casa)

Liverpool (fora)

Juventus (casa)

Atlético de Madrid (fora)

Feyenoord (casa)

Sporting (fora)

Sturm Graz (casa)

Bologna (fora)

ESTRELA VERMELHA (SER)

Barcelona (casa)

Inter de Milão (fora)

Benfica (casa)

Milan (fora)

PSV Eindhoven (casa)

Young Boys (fora)

Stuttgart (casa)

Monaco (fora)

YOUNG BOYS (SUI)

Inter de Milão (casa)

Barcelona (fora)

Atalanta (casa)

Shakhtar Donetsk (fora)

Estrela Vermelha (casa)

Celtic (fora)

Aston Villa (casa)

Stuttgart (fora)

CELTIC (ESC)

RB Leipzig (casa)

Borussia Dortmund (fora)

Club Brugge (casa)

Atalanta (fora)

Young Boys (casa)

Dínamo Zagreb (fora)

Slovan Bratislava (casa)

Aston Villa (fora)

SLOVAN BRATISLAVA (ESQ)

Manchester City (casa)

Bayern de Munique (fora)

Milan (casa)

Atlético de Madrid (fora)

Dínamo Zagreb (casa)

Celtic (fora)

Stuttgart (casa)

Girona (fora)

MONACO (FRA)

Barcelona (casa)

Inter de Milão (fora)

Benfica (casa)

Arsenal (fora)

Estrela Vermelha (casa)

Dínamo Zagreb (fora)

Aston Villa (casa)

Bologna (fora)

SPARTA PRAGA (TCH)

Inter de Milão (casa)

Manchester City (fora)

Atlético de Madrid (casa)

Bayer Leverkusen (fora)

Red Bull Salzburg (casa)

Feyenoord (fora)

Brest (casa)

Stuttgart (fora)

ASTON VILLA (ING)

Bayern de Munique (casa)

RB Leipzig (fora)

Juventus (casa)

Club Brugge (fora)

Celtic (casa)

Young Boys (fora)

Bologna (casa)

Monaco (fora)

BOLOGNA (ITA)

Borussia Dortmund (casa)

Liverpool (foa)

Shakhtar Donetsk (casa)

Benfica (fora)

Lille (casa)

Sporting (fora)

Monaco (casa)

Aston Villa (fora)

GIRONA (ESP)

Liverpool (casa)

Paris Saint-Germain (fora)

Arsenal (casa)

Milan (fora)

Feyenoord (casa)

PSV Eindhoven (fora)

Slovan Bratislava (casa)

Sturm Graz (fora)

STUTTGART (ALE)

Paris Saint-Germain (casa)

Real Madrid (fora)

Atalanta (casa)

Juventus (fora)

Young Boys (casa)

Estrela Vermelha (fora)

Sparta Praga (casa)

Slovan Bratislava (fora)

STURM GRAZ (AUT)

RB Leipzig (casa)

Borussia Dortmund (fora)

Club Brugge (casa)

Atalanta (fora)

Sporting (casa)

Lille (fora)

Girona (casa)

Brest (fora)

BREST (FRA)

Real Madrid (casa)

Barcelona (fora)

Bayer Leverkusen (casa)

Shakhtar Donetsk (fora)

PSV Eindhoven (casa)

Red Bull Salzburg (fora)

Sturm Graz (casa)

Sparta Praga (fora)

