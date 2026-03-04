Novo torneio de base vai movimentar mais de 2.500 jovens em MS

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul anunciou a criação das Copas Regionais de Futebol Amador de Base, ampliando o calendário das categorias de formação no Estado. A primeira edição deve reunir até 25 clubes nas categorias Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18.

Os times foram divididos em três regiões: Metropolitana, Grande Dourados e Pantanal. A competição será disputada em turno único, com nove datas entre abril e dezembro. Ao fim da temporada, será definido o campeão geral de cada região com base na soma de pontos por categoria.

De acordo com o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, a proposta é garantir maior minutagem e desenvolvimento aos atletas em formação, ampliando as oportunidades de competição ao longo do ano.

O diretor de Competições, Marco Tavares, informou que a Supercopa entre os campeões regionais está prevista para fevereiro de 2027. Ao todo, a previsão é de 280 partidas, envolvendo mais de 2.500 jovens jogadores.

As Copas Regionais ocorrerão paralelamente aos campeonatos estaduais de base e devem funcionar como vitrine para clubes e atletas, fortalecendo o processo de formação no futebol sul-mato-grossense.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m