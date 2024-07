Olimpíadas 2024: Brasil é derrotado pela Hungria no segundo jogo do handebol feminino

O Brasil teve o segundo jogo no handebol feminino nos Jogos Olímpicos Paris 2024 neste domingo (28). Mas diferente da estreia, as brasileiras foram derrotadas com um gol a cinco segundos do fim da partida.

A Seleção Brasileira enfrentou a Hungria e chegou a abrir boa vantagem. Com seis gols nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, foi ao intervalo vencendo por 15 a 12.

Só que as húngaras reagiram na segunda etapa. No fim, o placar indicava o empate por 24 a 24. Após troca de passes na entrada da área do Brasil, Petra Simon recebeu e mandou arremesso forte no ângulo da goleira Gabi Moreschi, que não conseguiu defender, deixando o placar final em 25 a 24 para a Hungria.

O resultado manteve as brasileiras com dois pontos na competição, assim como a própria Hungria, que havia estreado com derrota para a França. As francesas são as próximas adversárias do Brasil, na terça-feira (30), às 13h (horário de Mato Grosso do Sul).

