Olimpíadas 2024: Brasil fica sem medalha na vela pela primeira vez desde 1992

Nesta quinta-feira (08), Bruno Lobo não conseguiu avançar para a final do kite masculino, e terminou com a chance brasileira de pódio na modalidade. Por isso, o Brasil terminará os Jogos Olímpicos Paris 2024 sem medalha na vela, algo que não acontecia desde 1992, em Barcelona.

O brasileiro participou da Semifinal A e protagonizou uma disputa acirrada com o italiano Riccardo Pianosi. Pelo regulamento, Bruno precisava vencer três regatas para ir à final. Venceu a primeira, mas acabou ficando atrás do italiano na segunda. Na terceira, Bruno Lobo arriscou uma aproximação para ultrapassar na linha de chegada, mas caiu da vela.

Bruno terminou a semifinal com a terceira colocação e ficou sem a vaga para a final. Na classificação geral, o brasileiro ficou em sétimo lugar.

Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze se classificaram para a medal race, mas não tiveram chance de conquistar medalha nos Jogos por conta da pontuação acumulada. Situação semelhante ao que aconteceu com as duplas Henrique Haddad/Isabel Swan (470) e João Siemsen/Marina Arndt (nacra).

Veja medalhas do Brasil na vela desde 1992:

1996

Robert Scheidt (laser) - ouro

Torben Grael e Marcelo Ferreira (star) - ouro

Lars Grael e Kiko Pellicano (tornado) - bronze

2000

Robert scheidt (laser) - prata

Torben Grael e Marcelo Ferreira (star) - bronze

2004

Robert Scheidt (laser) - ouro

Torben Grael e Marcelo Ferreira (star) - ouro

2008

Robert Scheidt e Bruno Prada (star) - prata

Fernanda Oliveira e Isabel Swan (470) - bronze

2012

Robert Scheid/Bruno Prada - bronze

2016

Martine Grael/Kahena Kunze (49erFX) - ouro

2021

Martine Grael/Kahena Kunze (49erFX) - ouro

