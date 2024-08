Olimpíadas: Beatriz Souza do judô conquista 1° ouro do Brasil nos jogos

A judoca, campeã olímpica, Beatriz Souza venceu a final do judô +78kg contra a israelense Raz Hershko na manhã desta sexta-feira (2) e garantiu o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris.

Beatriz Souza começou a disputa do peso pesado nas oitavas de final contra a nicaraguense Izayana Marenco, venceu por ippon em 41 segundos aplicando um harai-goshi.

A segunda vitória da brasileira veio no combate com a sul-coreana Kim. Ambas levaram dois shidôs por evitar a pegada da adversária e chegaram no golden score penduradas em faltas.

Beatriz Souza conseguiu a terceira vitória na semifinal sobre a francesa Romane Dicko que a garantiu na final. Raz Hershko ficou com a prata e Kim Ha-yun da Coreia do Sul fecha o pódio como bronze.

O Brasil agora acumula 7 medalhas nos Jogos de Paris, sendo a terceira apenas no judô. Caio Bonfim garantiu a prata na marcha atlética, enquanto as outras duas pratas são do judoca Willian Lima e da ginasta Rebeca Andrade. Já o bronze foi conquistado por Rayssa Leal no skate, a judoca, Larissa Pimenta e equipe de ginástica artística feminina.

