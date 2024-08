Olimpíadas: Brasil abre vantagem sobre Portugal e avança para as quartas do tênis de mesa

A equipe brasileira masculina formada por Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro venceu Portugal na manhã desta segunda-feira (5) pelas oitavas de final do tênis de mesa. As disputas foram acirradas com os portugueses emplacando duas partidas em cima dos brasileiros.

As disputas ocorrem em melhor de cinco partidas, seguindo a ordem: jogo de duplas, jogo simples, jogo simples, jogo de duplas e jogo simples. Quem vencer três partidas, avança.

No jogo de duplas, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro levaram a melhor sobre Tiago Apolonia e Marcos Freitas com parciais de 12/10, 11/9, 7/11, 8/11, 12/10. Eles perderam o terceiro e quarto set, mas se recuperaram no último, vencendo por 3 sets a 2.

Na partida simples de Hugo Calderano contra João Geraldo, o veterano brasileiro ganhou os 3 sets por 13/11, 11/5, 11/7.

Em sua partida simples, Guilherme Teodoro acabou perdendo para Marcos Freitas em 3 sets, ficando com 11/7, 12/10, 11/4.

A disputa precisou de uma quarta partida, para que uma das equipes alcançasse 3 vitórias, o que aconteceu na partida de Vitor Ishiy contra João Geraldo. O brasileiro levou a melhor com 3 sets a 2 com parciais de 14/12, 8/11, 8/11, 11/9 e 14/12.

As quartas serão disputadas contra quem vencer entre Eslovênia e França, duelo marcado para esta segunda, a partir das 15h de Brasília.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também