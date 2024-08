Olimpíadas: Brasil reencontra a Espanha na semifinal do futebol nesta terça-feira

Após a vitória sobre a França nas quartas, o Brasil volta a enfrentar a Espanha pelas semifinais do futebol feminino nesta terça-feira (6), às 15h (horário de MS) no estádio Vélodrome, em Marselha, Paris.

A seleção verde e amarela entra em campo sem Marta, a craque foi expulsa após uma falta em cima de Olga Carmona, justamente da Espanha, ainda no primeiro tempo da partida da 2ª rodada da fase de grupos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entrou com um recurso para contar com Marta no duelo e aguarda resposta positiva da Fifa.

No último jogo, o Brasil perdeu por 2 a 0. Dono de duas pratas olímpicas no futebol feminino (Atenas-2004 e Pequim-2008), o país tenta voltar à decisão após 16 anos.

A transmissão será na TV Globo e Sportv, ge.globo e no globoplay.

