Olimpíadas: Brasil vai às quartas do handebol após vitória sobre a Angola

Sarah Chaves, com informações do GE

O Brasil entrou em quadra pressionado nas Olimpíadas de Paris. Precisava vencer Angola em confronto direto para avançar às quartas de final do torneio feminino de handebol. Mas a seleção verde e amarela mostrou tranquilidade,

A equipe brasileira de Handebol dominou as adversárias do início ao fim e carimbou a classificação para as quartas de final por 30 gols a 19 da Angola na manhã deste sábado (3).

A goleira Gabi Moreschi foi destaque da equipe brasileira outra vez, fazendo excelentes defesas, e Gabriela Bitolo terminou como artilheira da partida, com sete gols.

Nas Olimpíadas, a competição feminina de handebol é dividida em dois grupos, com seis times. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final. E a vitória deste sábado deixou o Brasil na quarta posição do Grupo B, com dois triunfos e três derrotas. Angola e Espanha acabaram atrás da equipe brasileira e estão eliminadas.

As quartas de final acontecerão na próxima terça-feira (6), às 4h30, 8h30, 12h30 e 16h30 (sempre de Brasília). O Brasil vai encarar a seleção líder do Grupo A (definição acontecerá depois de jogos deste sábado). Quando conhecer as adversárias da próxima fase, as brasileiras saberão também em que horário vão jogar.

A seleção feminina do Brasil, campeã do mundo em 2013, disputa as Olimpíadas pela sétima vez e busca a primeira medalha. No Rio 2016, o Brasil alcançou o quinto lugar, melhor campanha em uma edição dos Jogos até hoje, mas caiu em 2020 em Tóquio, ainda fase de grupos.

