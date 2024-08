Olimpíadas: Com recorde nacional, Valdileia Martins vai à final do salto em altura

No primeiro dia das provas de pista e de campo do atletismo nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o Brasil já garantiu sua primeira final – e igualando recorde nacional.

A atleta Valdileia Martins se classificou para a final do salto em altura feminino após a eliminatória realizada na manhã desta sexta-feira (2), marcando 1,92m

Altura de Valdileia se iguala o recorde brasileiro que era de 1989 com Orlane Maria dos Santos. Com o desempenho, ela ficou em 11° lugar e garantiu uma das 12 vagas à final, que acontecerá no domingo (4) às 13h55 (Horário de MS).

Seis atletas saltaram para 1,95m, a melhor marca registrada na fase classificatória - o índice que garantia vaga direta à decisão era de 1,97m, mas não foi utilizado durante a prova.

