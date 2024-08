Olimpíadas: Duda e Ana Patrícia conquistam ouro no vôlei de praia

É ouro para o Brasil! Duda e Ana Patrícia ficam em 1º lugar no vôlei de praia nesta sexta-feira (9).

Melissa e Brandie começaram a final com maior volume de jogo. Sem deixar a bola cair, a dupla canadense abriu seis pontos de vantagem: 8 a 2. Duda e Ana Patrícia buscavam a reação, mas ainda tomavam algumas decisões erradas.

Quando se acertaram em quadra, as brasileiras aumentaram o ritmo e mostraram o porquê de serem líderes do ranking mundial. Ana chegou a salvar uma bola com a cabeça. Depois, em ace, a virada veio: 18 a 17. E o set se estendeu bastante, só terminando com a confirmação do quarto set point do Brasil: 26 a 24. Aliás, o ponto da vitória foi uma demonstração do talento de Duda, que passou de manchete e surpreendeu as adversárias.

Depois de uma arrancada significativa das canadenses, as brasileiras se encontraram em quadra, fizeram a virada e fecharam o primeiro set!

