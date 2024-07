Olimpíadas: Hugo Calderano vence espanhol no tênis de mesa e vai para as oitavas de final

Sarah Chaves, com informações do GE

Logo na manhã desta terça-feira (30), o mesatenista brasileiro, Hugo Calderano, garantiu uma vaga nas oitavas de final do Tênis de Mesa nas Olimpíadas 2024 ao vencer por 4 sets a 2 contra o espanhol Álvaro Robles.

Hugo Calderano perdeu o primeiro set, venceu os dois seguintes, sofreu um empate, mas conseguiu outras duas vitórias, com parciais de 7/11, 13/11, 11/9, 8/11, 11/3 e 11/5.

Hugo Calderano vai enfrentar o francês Alexis Lebrun na próxima fase. A data e o horário ainda não foram definidos.

Vitor Ishiy é eliminado

Outro brasileiro, Vitor Ishiy foi eliminado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, medalha de prata nos Jogos de Tóquio, na segunda fase do tênis de mesa nas Olimpíadas 2024. O brasileiro foi derrotado por 4 sets a 1 (parciais de 11/4, 11/8, 11/9,11/13 e 11/3).

"Eu fico bem satisfeito com a minha performance, é claro que a gente sempre quer mais. Mas eu sabia que ia ser um jogo muito difícil, ele é o número 14 do mundo, é o atual medalhista, como você disse, em Tóquio. Ele tem muita experiência em jogos importantes, então eu sabia que ia ser muito difícil, mas o que eu combinei com o meu técnico de propor o meu melhor e acho que eu consegui fazer. Saio sem arrependimento, com certeza não estou feliz com a derrota, obviamente, mas assim, sei que eu deixei tudo na mesa" - disse Vitor em entrevista ao sportv ao ser eliminado.

