Olimpíadas: No atletismo, Caio Bonfim conquista 2ª medalha de prata para o Brasil

01/08/2024

Logo nas primeiras horas desta quinta-feira (1°), Caio Bonfim conquistou sua medalha de prata na prova de 20 km da marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris. É a primeira medalha do Brasil na história da prova.

O brasileiro foi medalhista de bronze nos Mundiais de Atletismo em Londres (2017) e Budapeste (2023).

No Rio de Janeiro, em 2016, Caio terminou em 4º lugar. O atleta também conquistou duas medalhas de prata nos Jogos Pan Americanos (Lima 2019 e Santiago 2023).

Atualmente, Caio Bonfim tem 12 títulos brasileiros e o recorde sul-

americano na marcha de 20km e ocupa a 3ª posição no ranking mundial.

O brasileiro faz parte do Programa Atletas de Alto Rendimento (PAAR) das Forças Armadas do Brasil. Caio Bonfim é terceiro sargento da aeronáutica. Ele também recebe bolsa atleta.



Com isso o Brasil sobe uma posição (29°), com cinco medalhas nos jogos. Rayssa Leal, a judoca, Larissa Pimenta e equipe de ginástica artística feminina faturaram o bronze. Willian Lima do judô e agora Caio Bonfim conquistaram uma prata.

