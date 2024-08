Olimpíadas Paris 2024: Confira o quadro de medalhas desta quarta (07)

Mesmo com a medalha de bronze conquistada por Augusto Akio no skate park, nesta quarta-feira (07), o Brasil segue na 17º colocação do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Agora, o Brasil acumula 14 medalhas, dois ouros, cinco pratas e sete bronzes.

Na disputa, a equipe brasileira de tênis de mesa foi eliminada pela França; Duda e Patrícia venceram e já garantiram medalha no vôlei de areia; no atletismo, Alison dos Santos e Piu se classificaram para a final dos 400m com barreiras.

Outras medalhas podem vir de Isaquias Queiroz, que disputará as provas C1 1000m e C2 500m; nas águas, Ana Marcela Cunha pode abrir a quinta-feira (08) com mais um pódio para o Brasil na prova dos 10km; o futebol feminino brasileiro também já garantiu medalha ao se classificar para a final; além do vôlei feminino, que disputará a semifinal contra os Estados Unidos.

Ouro

Beatriz Souza (judô)

Rebeca Andrade (ginástica artística)

Prata

Willian Lima (judô)

Caio Bonfim (marcha atlética)

Tatiana Weston-Webb (surfe)

Duas de Rebeca Andrade (individual geral e salto)

Bronze

Rayssa Leal (skate)

Larissa Pimenta (judô)

por equipes na ginástica artística

por equipes no judô

Bia Ferreira (boxe)

Gabriel Medina (surfe)

Augusto Akio (skate)

Veja o ranking:

Escreva a legenda aqui

Escreva a legenda aqui

Confira o ranking completo por aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também