Olimpíadas Paris 2024: Confira o quadro de medalhas deste sábado (3)

Com três novas conquistas em Paris neste sábado (3), o Brasil chega a 10 medalhas no Jogos Olímpicos 2024. A delegação verde e amarela conseguiu um bronze no judô por equipes e no boxe e prata na ginástica artística com Rebeca Andrade nos saltos.

Além disso, o país conseguiu passar para as quartas de final do Handebol com uma vitória sobre a Angola e para a semifinal no futebol feminino, com vitória do Brasil sobre a França.

China ainda lidera o ranking de medalhas olímpicas, seguida por Estados Unidos e França. O Brasil aparece em 20° lugar com 10 medalhas

Ouro

Judô (Beatriz Souza)



Prata

Judô (Willian Lima)

Marcha atlética (Caio Bonfim)

Ginástica artística/Individual geral (Rebeca Andrade)

Ginástica artística/ Salto (Rebeca Andrade)



Bronze

Ginástica artística feminina por equipes(Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Julia Soares)

Judô (Larissa Pimenta)

Skate (Rayssa Leal)

Judô por equipes

Boxe 60kg (Beatriz Ferreira)

Veja o ranking

O ranking completo você confere no link.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também