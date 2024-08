Olimpíadas: Rebeca Andrade brilha na final e conquista a prata

Depois de conquistar o bronze nas Olimpíadas de Paris pela competição em equipe de ginástica artística feminina, o Brasil disputou nesta quinta-feira (1º), a final de individual geral na Arena Bercy. Maior aposta do País, Rebeca Andrade terminou a competição com a medalha de prata.

O pódio final ficou com Simone Biles (ouro), Rebeca Andrade (prata) e Sunisa Lee (bronze). Flavia Saraiva, que também concorria, terminou em 9° lugar.

Andrade competiu diretamente com Simone Biles, atualmente a melhor ginasta do mundo e sua principal adversária. A norte-americana conquistou as notas mais altas da competição, com destaque no salto e no solo — nos quais pontuou com 15.766 e 15.033.

Na final individual da ginástica, as atletas se apresentam nos quatro aparelhos: salto, barras assimétricas, trave e solo. As finalistas do time brasileiro foram Rebeca Andrade — medalhista de ouro nos jogos de Tóquio e principal aposta deste ano — e Flávia Saraiva. Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares não se classificaram.

O Brasil ainda concorre na final individual feminina por aparelhos. Flávia Saraiva disputa no solo, Julia Soares na trave e Rebeca Andrade no salto e no solo. Confira a programação dos jogos feminino:

SALTO FEMININO - FINAL

Data: 3 de agosto

Horário: 10h20 (de MS)

Representante: Rebeca Andrade

Onde assistir: sportv2, Globoplay e ge

BARRAS ASSIMÉTRICAS FEMININAS - FINAL

Data: 4 de agosto

Horário: 09h40 (de MS)

Representante: nenhum

Onde assistir: sportv2, Globoplay e ge

TRAVE DE EQUILÍBRIO FEMININA - FINAL

Data: 5 de agosto

Horário: 06h38 (de MS)

Representante: Júlia Soares e Rebeca Andrade

Onde assistir: sportv2, Globoplay e ge

SOLO FEMININO - FINAL

Data: 5 de agosto

Horário: 08h23 (de MS)

Representante: Rebeca Andrade

Onde assistir: sportv2, Globoplay e ge.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também