Olimpíadas: Valdenice Conceição vai as semifinais do C1 200m na canoagem

Valdenice Conceição fez o segundo melhor tempo nas eliminatórias da canoagem na modalidade C1 200m na manhã desta quinta-feira (8) e se classificou diretopara as semifinais nas Olimpíadas de Paris.

A baiana de 34 anos se manteve entre as primeiras desde o início da prova e arrancou na reta final para deixar a alemã Lisa Jahn para trás e fechar em segundo, com tempo de 48.57 segundos. A polonesa Dorota Borowska terminou em primeiro, com 47.92.

A brasileira disputará a semifinal no sábado (10), às 6h40. Se passar, ela disputa a final, no mesmo dia, às 8h40.

