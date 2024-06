"Open Vôlei de Praia Moreninhas" acontece neste domingo com premiação em dinheiro

No próximo domingo (09), acontecerá o “Open Vôlei de Praia Moreninhas”, na Praça Atherson, na Travessa Celidônia, nº 98.

Será um 4x4 misto, na qual as equipes poderão ter tanto homens quanto mulheres nas equipes. A disputa seguirá as regras do vôlei de praia. A premiação será em dinheiro, sendo R$ 1000 para o time campeão, e R$ 500 para o vice-campeão.

Terá também troféu e medalhas para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Para se inscrever basta cada atleta doar 2 kg de ração, seja para gato ou cachorro.

O evento também terá sorteio de diversos brindes. Para mais informações, o contato (67) 999146-2446 está à disposição.

