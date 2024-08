Paralimpíadas 2024: Brasil conquista mais dois bronzes no tênis de mesa

O Brasil conquistou mais duas medalhas de bronze nas duplas no tênis de mesa das Paralimpíadas de Paris.

Depois do terceiro lugar de Joyce Oliveira e Catia Oliveira nas duplas femininas da classe 5 (para atletas cadeirantes), Bruna Alexandre e Danielle Rauen repetiram o resultado nas duplas da classe 20 (para atletas andantes), assim como Claudio Massad e Luiz Manara na 18 (também para andantes).

Neste sábado, as brasileiras perderam a semifinal para as australianas Lei Li Na e Yang Qian por 3 sets a 0 - parciais de 11/8, 11/9 e 12/10 em 24 minutos. As adversárias são as atuais vice-campeãs paralímpicas e confirmaram o favoritismo. Como não há disputa de terceiro lugar no esporte, as brasileiras ficaram com o bronze.

"A gente estava muito bem, mas elas botaram uma bola a mais na mesa. O sentimento é de alergia e de dever cumprido. Tínhamos o objetivo de chegar ao pódio. Treinamos muito as duplas, e deu resultado hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Espero cada vez mais evoluir", disse Bruna Alexandre.

