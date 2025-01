Piloto de 7 anos morre após acidente em kartódromo na Holanda

O jovem piloto Sid Veijer, de apenas 7 anos, morreu no último domingo (5), após lutar por duas semanas contra ferimentos graves sofridos em um acidente no kartódromo da aldeia de Swalmen, na Holanda.

A queda aconteceu no dia 22 de dezembro, e ele estava internado desde então, com lesões na cabeça.

A notícia foi confirmada pelo pai de Sid, Reinold Veijer, por meio de uma publicação no Instagram. "Na segunda-feira passada (30/12) houve uma pequena luz sobre a situação do Sid. No final da semana, este holofote transformou-se no cenário mais sombrio e numa luta justa que o Sid não conseguiu ganhar", escreveu.

Reinold também agradeceu os esforços médicos e descreveu a força de seu filho durante os dias no hospital:

"Sid lutou como um leão. Nós lutamos com ele até o último minuto com tudo o que tínhamos em nós. Os médicos e enfermeiras fizeram o que puderam. Sid faleceu esta tarde rodeado pela sua família calorosa", finalizou.

A notícia gerou grande comoção nas redes sociais, com mensagens de apoio e condolências enviadas por fãs e membros da comunidade do automobilismo.

A Inspetoria do Trabalho Holandesa abriu uma investigação para apurar as circunstâncias que levaram ao acidente. O objetivo é entender as causas e garantir que medidas de segurança sejam adotadas para evitar novas tragédias no esporte.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também