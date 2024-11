Primeira SAF de MS, time Portuguesa agora é Futebol Clube Pantanal

A Associação Atlética Portuguesa agora é Futebol Clube Pantanal - a SAF de Mato Grosso do Sul. O anúncio sobre a nova era no futebol de MS foi feito no início da tarde desta segunda-feira (11), na Capital, durante coletiva de imprensa.

Segundo o técnico do time, Glauber Caldas, a escolha do novo nome para o time que foi fundado em 1972, é voltado para a representatividade do Estado como um todo. "Não queremos ser um clube só de Campo Grande, queremos representar o Estado", detalhou.

De acordo com o presidente do clube, Gilmar Ribeiro, o Mazinho, a transição para SAF (Sociedade Anônima do Futebol) conta com o apoio da Federação, do Governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande. Com a medida, o clube busca garantir sustentabilidade financeira e competitividade esportiva.

Vale ressaltar essa será a primeira SAF de Mato Grosso do Sul. "Já temos algumas conversas feitas, inclusive com um empresário do nosso Estado, que tem grande interesse. Já estamos, praticamente, bem encaminhados para que ele seja o maior cotista do futebol clube Pantanal SAF. A gente espera apresentar. nesse final e início de ano, o maior projeto de futebol que o Mato Grosso do Sul já teve", afirmou Mazinho sobre os próximos passos.

As cores e o escudo do time, assim como os uniformes, serão divulgados nas redes sociais, mas ainda sem uma data definida.

Estiveram presentes na coletiva o presidente interino da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Estevão Petrallas, o conselheiro da SAF, Marquinhos Derzi, e o assessor especial do Governo do Estado, Júlio Brant.

O que é SAF?

A Sociedade Anônima do Futebol é um tipo específico de empresa, criado pelo Congresso em 6 de agosto de 2021, por meio da Lei 14.193/2021. A legislação estimula que clubes de futebol migrem da associação civil sem fins lucrativos para a empresarial.

A Lei da SAF, como ficou conhecida, incentiva a mudança para este formato de clube-empresa, que dispõe de normas de governança, controle e meios de financiamento específicos para a atividade do futebol.

A adesão tem sido adotada por equipes de diversas regiões do País, com destaque para Minas Gerais, Paraná e São Paulo, que concentram o maior número de clubes nessa modalidade. No Nordeste, Bahia e Fortaleza estão entre as agremiações que já contam com esse modelo, enquanto, no Norte, também há representantes.

Morenão

Durante o encontro, também foi debatido sobre o estádio do Morenão, na Capital Sul-mato-grossense. Os planos do Governo do Estado é fazer do local um 'Centro de Entretenimento'.

"Existe um grupo de trabalho focado na questão do Morenão. Não existe futebol sem infraestrutura, então estádio de futebol é clássico, né? Para ser futebol sem estádio, não dá. Então esse é o ponto número 1. Vamos trabalhar a infraestrutura do Estado, já que ter um estádio é fundamental e nós vamos correr atrás disso. Já existe hoje um grupo de trabalho focado no Morenão. Em breve retornaremos falando do Morenão, com novidades para atender essa demanda que é muito importante", declarou Júlio Brant.

