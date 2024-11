Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2025: FFMS reúne clubes para definir formato

Carla Andréa, com ge

Nesta sexta-feira (01), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) convocou uma reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2025.

A reunião está marcada para o dia 13 de novembro, às 14h, na sede da FFMS, localizada na Rua 14 de Julho, nº 1033. "Nosso objetivo é tornar a competição mais dinâmica, competitiva e atraente para o torcedor, valorizando todos os clubes", disse o presidente interino da instituição, Estevão Petrállas.

O principal objetivo da reunião é apresentar laudos e contratos para utilização dos estádios, além de detalhes da competição que deve começar em janeiro.

Ao todo, foram convocados representantes dos oito clubes confirmados na 1ª divisão de 2025, além do campeão e vice da Série B, que termina no próximo dia 10, e vai definir os dois classificados entre Naviraiense, Águia Negra e Sete de Setembro.

Operário

Dourados

Portuguesa

Corumbaense

Ivinhema

Costa Rica

Aquidauanense

Coxim

Previsto para começar no dia 19 de janeiro, o Estadual Série A seria disputado com primeira fase em turno único e, após nove rodadas, os dois primeiros colocados se classificam direto para a fase semifinal e os dois últimos são rebaixados para 2ª divisão.

Os classificados entre a terceira e a sexta posição ficariam na fase de quartas de final, sendo o terceiro colocado contra o sexto e o quarto contra o quinto colocado, em jogos de ida e volta, com mando da segunda partida para o time de melhor campanha. Mesmo formato da semifinal e da decisão, sendo a final prevista para o dia 13 de abril, somando 55 jogos na temporada.

