Primeiro ouro! Gabrielzinho conquista pódio na natação nas Paralimpíadas

Potência paralímpica, o Brasil conquistou, logo no dia inaugural de competições, a primeira medalha de ouro nos Jogos de Paris. Nesta quinta-feira (29), Gabriel Araujo conquistou o ouro nos 100m costas da classe S2 da natação.

Ele terminou com o tempo de 1min53s67. Vladimir Danilenko, que é russo, e nas Paralimpíadas compete como neutro, ficou com a prata, com 2m01s34. O chileno Alberto Diaz levou o bronze com 2m01s97. Minutos depois, Gabriel Bandeira conquistou o bronze nos 100m borboleta da classe S14, a quinta medalha de sua carreira.

Gabriel tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, e conheceu a natação por meio de um professor de Educação Física. É a quarta medalha da carreira dele, que foi ao pódio três vezes em Tóquio 2021. Na ocasião, foi ouro nos 200m livre e nos 50m costas e prata nos 100m costas.

Porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, Gabriel era favorito ao ouro na prova desta quinta-feira. Líder do ranking mundial e campeão do mundo, abriu vantagem logo nos primeiros metros e disparou. Na primeira metade da prova, já tinha mais de três segundos de frente para os demais. Depois, manteve o ritmo e venceu com folga, batendo o recorde das Américas.

O nadador ainda volta a competir em duas provas na classe S2, os 50m costas e 200m livre, além de outras duas disputas na classe S3: 50m livre e 150m medley.

