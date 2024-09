Rayssa Leal conquista segundo título Mundial aos 16 anos

Campeã em 2022 e vice em 2023, Rayssa Leal conquistou neste sábado (14) seu segundo título Mundial de skate street, em Roma, na Itália.

A skatista maranhense de 16 anos conquistou a vitória com pontuação total de 270,56, à frente de Momiji Nishiya, que tirou 269,14, e Miyu Ito, que obteve 249,53.

Na final deste sábado, cada skatista entrou na pista para executar duas voltas de 45 segundos, com a melhor nota sendo computada, e na sequência buscar as melhores manobras que definem a pontuação total. Única finalista que não vinha japão era Rayssa.

Líder absoluta, a maranhense iniciou a disputa de melhor manobra com força total, mas sofreu uma queda em sua primeira tentativa e na segunda chegou a completar o movimento, mas encostou a mão no chão.

Enquanto isso, Momiji Nishiya conquistou a melhor nota da disputa, um 94,88, para assumir a liderança com 269,14, enquanto a brasileira seguia zerada. Mas na terceira chance, Rayssa voltou de vez à briga com um 88,14, ficando temporariamente em quarto mesmo com uma nota a menos.

Na penúltima chance, Rayssa brilhou com um backside flip smith que valeu nota 93,99, chegando a 270,56 e assumindo a primeira colocação. Com a pontuação, a brasileira pôde comemorar o segundo título mundial mesmo caindo na última manobra.

Com o resultado, Rayssa repete a campanha de Sharjah 2022, quando conquistou o seu primeiro título do Mundial.

No masculino, Kelvin Hoefler foi o único representante do Brasil na final deste sábado. O skatista, prata em Tóquio 2020, não teve um bom desempenho na primeira fase da decisão e teve como melhor nota o 38,80 que conquistou na primeira volta. Por causa de lesão, o brasileiro optou por não entrar para a disputa de melhor manobra, terminando em oitavo lugar.

Veja o resultado do Mundial de skate street 2024 no feminino:

1 - Rayssa Leal - Brasil - 270,56

2 - Momiji Nishiya - Japão - 269,14

3 - Miyu Ito - Japão - 249,53

4 - Coco Yoshizawa - Japão - 232,16

5 - Liz Akama - Japão - 169,54

6 - Funa Nakayama - Japão - 156,72

7 - Aoi Uemura - Japão - 29,25

8 - Yumeka Oda - Japão - 4,80

