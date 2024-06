Relatório diz que atletas podem sofrer riscos com calor em Paris durante as olimpíadas

O relatório "Rings of Fire: Heat Risks at the 2024 Paris Olympics" (Anéis de Fogo: Riscos de Calor nas Olimpíadas de Paris de 2024), publicado nesta terça-feira (18) pela British Association for Sustainable Sport e Frontrunners, apontou que os níveis de calor durante as Olimpíadas de Paris podem representar riscos reais à saúde dos competidores.

Segundo o documento da organização, que ajuda atletas a se envolverem em questões ambientais, a previsão é que as temperaturas subam novamente durante o verão europeu. A Meteo-France, agência meteorológica nacional francesa, reforçou que as condições provavelmente serão mais quentes do que o normal.

"As próximas Olimpíadas em Paris estão chegando e os casos notáveis de calor extremo que prejudicam a saúde e a satisfação dos espetáculos esportivos só aumentaram nos anos seguintes [desde as Olimpíadas de Tóquio]", diz trecho do relatório.

Para a criação do relatório, os pesquisadores conversaram com cientistas e atletas, além de analisarem os dados dos últimos 100 anos desde que os Jogos foram sediados na França em 1924, onde constataram que as temperaturas aumentaram 3,1ºC em média durante os meses de julho e agosto, quando a competição internacional é normalmente realizada.

"O fato de que as Olimpíadas ocorrerão durante o alto verão significa que a ameaça de um período de calor devastador é muito real", afirmou a organização no documento.

