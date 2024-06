Reunião na ALEMS discutirá obras de revitalização do Estádio Morenão

Nesta terça-feira (11), às 14h, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) sediará a primeira reunião da comissão especial criada para acompanhar e discutir o andamento das obras de reforma no estádio Morenão, em Campo Grande.

Em 29 de fevereiro, uma audiência pública foi realizada para debater o cronograma da reforma e as perspectivas para o futebol da região. Até o momento, a informação é que R$ 9,4 milhões serão destinados à execução das obras. Durante o debate na ALEMS, detalhes sobre os recursos, o cronograma e outros itens relacionados à reforma serão apresentados.

Convites para o debate foram enviados a representantes de clubes, da Fundação de Esporte de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e de outras entidades envolvidas no assunto.

