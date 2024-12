Rio de Janeiro e Niterói oficializam candidatura para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031

Nesta terça-feira (03), o Rio de Janeiro e Niterói formalizaram a intenção de serem as sedes dos Jogos Pan-Americanos de 2031.

As duas cidades entregaram uma carta ao COB (Comitê Olímpico do Brasil), colocando-se como postulantes para receber o evento esportivo. Antes disso, São Paulo já havia manifestado seu interesse, apresentando sua candidatura durante os Jogos Olímpicos Paris 2024, mas o comitê tem até 31 de janeiro de 2025 para decidir.

O evento de oficialização aconteceu no Centro de Treinamento do COB, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Estiveram presentes os prefeitos da Capital, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves, além de Paulo Wanderley, presidente da instituição, e atletas da Seleção Brasileira.

A ideia de unir Rio e Niterói como sedes do Pan foi inicialmente discutida por Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, que abordou o tema em suas redes sociais no final de novembro. Na última semana, os prefeitos se reuniram com Neven Ilic, presidente da Panam Sports, responsável pela organização do evento, e outras autoridades locais, como os vice-prefeitos do município e do Rio e o secretário de Esportes carioca, Guilherme Schleder.

Neves também ressaltou a sustentabilidade dessa proposta, destacando que a divisão de custos entre as duas cidades permitirá um menor investimento do que os gastos com os Jogos Pan-Americanos de 2007 e as Olimpíadas de 2016.

Já Paes destacou que a vantagem das cidades fluminenses está na infraestrutura já existente, fruto de grandes eventos realizados no passado, como as Olimpíadas de 2016. Ele também mencionou a proposta de construir a Vila Olímpica na Zona Portuária, no Centro do Rio, com o objetivo de facilitar o transporte dos atletas até Niterói.

Após a escolha da sede brasileira, o Brasil enfrentará a concorrência de outros países, com a definição da cidade-sede do Pan de 2031 marcada para meados de 2025, durante a Assembleia Geral da Panam Sports, em Assunção, no Paraguai.

Até o momento, apenas Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo manifestaram oficialmente o interesse em sediar os Jogos, mas outras cidades, como Buenos Aires e Assunção, podem entrar na disputa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também