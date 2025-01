Santos avança em negociações para o retorno de Neymar

O Santos está em negociações avançadas para trazer Neymar de volta ao clube onde começou sua trajetória no futebol.

A possível transferência tem relação direta com o processo de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), um projeto que está em análise no Conselho Deliberativo do clube.

Neymar Pai, empresário e gestor da carreira do atleta, teria papel central no investimento necessário para viabilizar a SAF, com origem possivelmente árabe.

A proposta inicial seria de um contrato de seis meses para Neymar, período que permitiria ao Santos estruturar a transição para SAF e avançar em outros projetos, como a montagem do elenco e a construção de uma nova arena.

Caso o projeto seja bem-sucedido, o clube planeja oferecer um contrato de longo prazo, possivelmente até a Copa do Mundo de 2026. Sem a SAF, porém, a permanência de Neymar por mais tempo seria improvável.

Atualmente vinculado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar negocia sua rescisão contratual com o clube, o que representa um dos principais desafios para sua transferência ao Santos.

Apesar da complexidade dos altos valores envolvidos, a tendência é que o jogador seja liberado sem custos, permitindo seu retorno ao Peixe ainda neste janeiro, para a disputa do Campeonato Paulista.

Estratégias para convencer Neymar

Para reforçar o apelo emocional da negociação, a diretoria do Santos produziu um vídeo utilizando inteligência artificial com a narração de Pelé.

No material, a voz do Rei do Futebol faz um chamado para Neymar, destacando sua história com o clube e os momentos marcantes que viveu na Vila Belmiro.

