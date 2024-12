São do Brasil! Luiz Henrique e Gabi Zanotti são eleitos 'Rei' e 'Rainha da América'

O atacante do Botafogo, Luiz Henrique, foi eleito o “Rei da América”, a "Rainha da América" ficou com Gabi Zanotti, do Corinthians. A dupla foi eleita pelo jornal uruguaio “El País”.

Aos 23 anos, o jogador do Botafogo teve 128 votos, o equivalente a 52% dos 244 possíveis. Participaram da eleição jornalistas esportivos de toda a América do Sul. Savarino, também do Botafogo, ficou com a segunda colocação.

Luiz Henrique foi um dos destaques do clube nas campanhas vitoriosas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

Em 2024, foram 11 gols e 6 assistências com a camisa do Botafogo, números que renderam a Luiz Henrique uma vaga na Seleção Brasileira.

Além de Luís Henrique e Savarino, outros 5 jogadores do Botafogo receberam votos: Igor Jesus, Thiago Almada, Junior Santos, Marlon Freitas e Barboza. Lionel Messi, do Inter Miami, ficou na 6ª colocação, com 14 votos. O último campeão do “Rei da América” havia sido Germán Cano, do Fluminense, em 2023.

Pedro, do Flamengo, foi o último brasileiro a conquistar o prêmio, em 2022. Carlos Tévez é o maior vencedor da história da eleição, com 3 troféus. Neymar, com duas conquistas, é o brasileiro que mais vezes venceu o prêmio.

Já no feminino, o Corinthians voltou a emplacar a grande vencedora do prêmio com a camisa 10 da equipe, Gabi Zanotti, após se destacar na conquista do clube na CONMEBOL Libertadores Feminina, sendo artilheira da competição com cinco gols marcados.

A meia-atacante de 39 anos ainda faturou as taças do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil com o Timão em 2024.

Com 52 votos, Zanotti ficou à frente de outras três companheiras de Corinthians: Gabi Portilho e Vic Albuquerque, que completaram o pódio.

