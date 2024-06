Seleção Brasileira feminina de Vôlei vence Tailândia por 3 sets a 0 e vai às semis

A Seleção Brasileira feminina de Vôlei não tomou conhecimento e “passou o carro por cima” da Tailândia. A Canarinho venceu por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (20), e garantiu a vaga nas semifinais da Liga das Nações. O resultado foi a 13º vitória seguida da equipe treinada por José Roberto Guimarães torneio.

Agora, o Brasil enfrenta o Japão nas semifinais da Liga das Nações no próximo sábado (22), em horário a ser confirmado pela Federação Internacional de Voleibol.

Apesar do resultado, o jogo começou bem equilibrado, com as duas equipes juntas no placar até a metade do set. Entretanto, depois daí, o Brasil assumiu o controle do jogo.

Gabi foi o grande destaque do Brasil, com 16 pontos, a maior pontuadora do jogo, seguida por Ana Cristina, com 14.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também